Фотофакт. Могилевчанин нашел ключи от Infiniti G35х и разбил ее просто вдребезги

Угнанная Infiniti G35х после аварии восстановлению не подлежит. Фото: СК.

Вечером 10 апреля 27-летний могилевчанин, возвращаясь домой, нашел просто на земле ключи от «Ифинити G35х». Мужчина не преминул этим воспользоваться. Чем закончилось история, рассказали в СК.

Мужчина был в алкогольном опьянении, поэтому покатушки на чужой машине закончились далеко не благополучно. Найденными ключами он завел иномарку и решил покататься. Но с управлением не справился.

- На проспекте Мира водитель не справился с управлением и врезался в осветительную железобетонную опору, - прокомментировали в СК.

В аварии сам угонщик не пострадал, но машина повреждена так, что восстановлению уже не подлежит. Ущерб, нанесенный владельцу, оценен в 10 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по факту угона (ч.1 ст.214 УК РБ).

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