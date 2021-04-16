Суд над Тимой Белорусских: рэпер рассказал, как употреблял наркотики

Тима Белорусских признался, что употреблял наркотики Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпер Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) рассказал в суде, что впервые попробовал наркотики «лет в 16». По его словам, это была марихуана.

«Мог покурить раз в месяц» – сказал Тима, которому сейчас 22 года.

Напомним, что суд по делу рэпера начался 16 апреля в Минске. Дело рассматривают в суде Московского района. Кроме самого певца, есть еще один фигурант – его друг по фамилии Кривецкий.

Молодым людям инкриминируют незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта.

По версии следствия, молодые люди в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное и 0,0375 грамма амфетамина у них нашли при обыске. В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. После этого материалы ушли в прокуратуру.

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