Тима Белорусских рассказал в суде о тяжелой ситуации в семье Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпер Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), суд над которым начался 16 апреля, рассказал о своей сложной семейной ситуации.

В частности, отвечая на вопрос адвоката, Тимофей сообщил, что у него на иждивении находятся пятилетняя дочь и жена. Причем у супруги есть серьезные проблемы со здоровьем, она планирует оформить инвалидность.

Кроме того, он признался в том, что впервые попробовал наркотики в 16 лет.

Напомним, что дело Тимы Белорусских рассматривают в суде Московского района. Кроме самого певца, есть еще один фигурант – его друг по фамилии Кривецкий. Их обвиняют в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта.

По версии следствия, молодые люди в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное и 0,0375 грамма амфетамина у них нашли при обыске. В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

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