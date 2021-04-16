Тима Белорусских о предполагаемом наказании для себя: «Какое решение суд даст, такое и будет»

16 апреля в Минске начался суд над известным рэпером Тимой Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов).
Фото: Павел МАРТИНЧИК
16 апреля в Минске начался суд над известным рэпером Тимой Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов). В зале суда Тимофей Морозов находится на скамье рядом с адвокатом, а Антон Кривецкий за решеткой, рядом с ним конвой.
До суда была выбрана мера пресечения для Кривецкого — заключение под стражу, а для Тимы Белорусских — залог в сумме 8700 белорусских рублей.
Около 12:30 в суде объявлен перерыв. Тимофей на вопросы журналистов ответил: «Вы же сами все знаете», на уточнение, какого решение ждет, сказал: «Какое решение суд даст, такое и будет»
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