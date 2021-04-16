Тима Белорусских о предполагаемом наказании для себя: «Какое решение суд даст, такое и будет»

16 апреля в Минске начался суд над известным рэпером Тимой Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов). Фото: Павел МАРТИНЧИК

16 апреля в Минске начался суд над известным рэпером Тимой Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов). В зале суда Тимофей Морозов находится на скамье рядом с адвокатом, а Антон Кривецкий за решеткой, рядом с ним конвой.

До суда была выбрана мера пресечения для Кривецкого — заключение под стражу, а для Тимы Белорусских — залог в сумме 8700 белорусских рублей.

Около 12:30 в суде объявлен перерыв. Тимофей на вопросы журналистов ответил: «Вы же сами все знаете», на уточнение, какого решение ждет, сказал: «Какое решение суд даст, такое и будет»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тима Белорусских рассказал в суде о тяжелой ситуации в семье. Певцу инкриминируют незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта

Суд над Тимой Белорусских: рэпер признался, что употреблял наркотики. Судебный процесс по его делу начался 16 апреля