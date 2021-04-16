Путин и Лукашенко встретятся 22 апреля в Москве

Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мишустиным 16 апреля. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Москве 22 апреля. Сначала ее анонсировал Лукашенко, принимая российского премьер-министра Михаила Мишустина 16 апреля во Дворце Независимости в Минске.

– Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, – цитирует пресс-служба президента.

Ожидается, что после этой встречи стороны проведут Форум регионов в Подмосковье.

– Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь – октябрь (договоримся ближе по обстановке) – Высший Государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России за последние два дня, – добавил Лукашенко.

Позже 16 апреля дату встречи президентов Беларуси и России подтвердили в Кремле. Ее прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

– Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Беларуси Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию, – сказал Песков, его цитирует агентство «РИА Новости».

Добавим, что послание президента России парламенту запланировано на 21 апреля.

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