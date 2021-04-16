Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 апреля 2021 года: 1 тысяча 516 новых случаев COVID-19 за сутки, десять смертей

1 тысяча 516 новых случаев COVID-19 за сутки выявлены в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежую статистику по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси. Так, по данным на 16 апреля, за сутки в республике выявлены 1 тысяча 516 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 489 пациентов.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 341 тысяча 539 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 331 тысяча 972 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус», – добавили в Минздраве.

При этом смертность, по официальным данным, пока держится на одном уровне. Снова 10 пациентов с выявленным коронавирусом умерли за сутки в Беларуси.

За все время распространения инфекции на территории страны умерли 2 тысячи 403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также в Беларуси продолжают делать тесты на коронавирус. За прошедшие сутки выполнено 18 тысяч 875 тестов. Всего в республике проведено 5 миллионов 627 тысяч 834 теста.

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