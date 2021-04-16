Кремль о задержании Зенковича и Федуты: «Мы не располагаем никакой информацией об этих гражданах». Фото: baj.by.

12 апреля в Москве исчез белорусский политолог Александр Федута. Спустя сутки в КГБ рассказали, что политолог Александр Федута задержан.

- КГБ в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления были задержаны Григорий Костусев и Александр Федута, - прокомментировали в ведомстве.

Неизвестно, где именно был задержан Александр Федута, но по слухам – именно в Москве. Все это время официальная Москва никак не комментировала ситуацию. 16 апреля журналисты задали вопрос о Федуте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он ответил, что кремль не располагает никакой информацией о гражданах Белоруссии адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте, которые, по данным СМИ, якобы были задержаны в Москве.

- Я, к сожалению, никак не могу прокомментировать - эти люди не имеют к администрации президента, к Кремлю никакого отношения, - сказал он. По вопросам работы спецслужб Песков рекомендовал обратиться именно в эти службы. - Мы не располагаем вообще никакой информацией об этих гражданах, - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, Александр Федута - это белорусский литературовед, политтехнолог, публицист. С 1991 по 1994 год был первым секретарем ЦК Союза молодежи Беларуси. В 1994-м был в составе первой команды Александра Лукашенко, работал в Администрации президента, затем уволился, как он объяснял - в знак протеста после проявлений цензуры в прессе.

Активно участвовал в качестве политтехнолога в ряде избирательных кампаний в России и Украине. В 2010-м работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. После разгона «площади» попал в СИЗО КГБ, был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Недавно Федута рассказывал «КП» о своих 90-х: «Вхожу в здание ЦК комсомола, слышу: «Странно, Горбачева арестовали, а ты на свободе».

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