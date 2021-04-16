Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев начал предварительную регистрацию «Нашей партии». Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Команда оргкомитета много работала, чтобы сделать это заявление. Ведь мы сразу решили, что строим партию снизу и вместе, - сказано в Telegram-канале Андрея Дмитриева. - За это время прошли десятки zoom-обсуждений, офлайн встреч, консультаций с экспертами:

- разработали Устав партии;

- выдвинули наших представителей на Сход народных делегатов;

- запустили Политшколу по средам в 19.30;

- завершаем разработку программы и логотип партии;

- в ближайшее время заработает сайт партии.

- И теперь мы готовим съезд, на котором нам предстоит принять важные решения: учредить «Нашу партию», избрать руководство «Нашей партии», обсудить и принять Устав, Программу и Лого партии, утвердить план действий партии на год. По закону о партиях на Съезде должно быть не менее 1000 человек, поэтому мы открываем предварительную регистрацию на съезд и в члены партии! Как только нас будет 2000 зарегистрированных участников съезда, мы объявим дату съезда «Нашей партии». Мы рассчитываем, что съезд пройдет в конце мая или в начале июня 2021 года, - сообщает Дмитриев. Отдельно он уточняет:

- Съезд партии – абсолютно законное и безопасное мероприятие, которое не требует разрешения со стороны власти и не подпадает под закон о массовых мероприятиях.

- Если у вас не получается присутствовать на съезде, вы все равно можете быть членом «Нашей партии» и помогать нам организовать Съезд и двигаться к цели!

- Мы видим Беларусь страной для каждого, основанной на справедливости, гражданском согласии и равенстве всех перед законом, без диктаторов, олигархов и идеологов.

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