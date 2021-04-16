Гособвинитель запросил для Тимы Белорусских два года «домашней химии»

Гособвинитель запросил для Тимы Белорусских ограничение свободы два года «домашней химии» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рэпера Тиму Белорусских судят за наркотики в Минске 16 апреля. Гособвинитель запросил для певца ограничение свободы без направления в учреждение («домашнюю химию») на два года. Другому фигуранту этого дела – другу рэпера Антону Кривецкому – прокурор попросил назначить наказание в виде двух с половиной лет без направления.

«Вещество изъять в доход государства», – добавил гособвинитель.

Меру пресечения для Кривецкого прокурор попросил изменить и освободить его в зале суда. Добавим, что до судебного процесса была выбрана мера пресечения для него в виде заключения под стражу, а для Тимы Белорусских – залог в сумме 8700 белорусских рублей.

Напомним, что дело Тимы Белорусских и его друга Антона Кривецкого рассматривают в суде Московского района. Их обвиняют в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта.

По версии следствия, молодые люди в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное и 0,0375 грамма амфетамина у них нашли при обыске. В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

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