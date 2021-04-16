Курьез: в минской грязи застрял военный тягач супервысокой проходимости

В минской грязи застрял военный тягач супервысокой проходимости. Фото: abw.by.

Эта курьезная ситуация приключилась утром 16 апреля на МКАД-2 в район развязки с гродненской трассой. Информацию об инциденте в редакцию портала abw.by прислал читатель. Тягач, перевозивший военную технику, съехал с дороги и застрял.

- БАТ-2 перевозили из воинской части из Барановичей на базу хранения военной техники в Красное Молодеченского района. С автомобилем-тягачом что-то случилось, возможно, «закипел». Водитель принял решение остановиться на обочине, чтобы посмотреть, в чем дело. Вес машины почти 80 тонн, она просто продавила грунт. Приехавший на место кран пока не смог вытащить машину из-за большого веса, сейчас идет поиск техники, которая справится с задачей, – рассказал очевидец. Интересно назначение техники, изображенной на фото, – большегрузный четырехосный седельный тягач МАЗ- 537 высокой проходимости, разработанный для нужд Советской Армии, который перевозил путепрокладчик БАТ-2, предназначенный для прокладки путей и дорог в зоне боевых действий.

В минской грязи застрял военный тягач супервысокой проходимости. Фото: abw.by.

Напомним, МКАД-2 – это новая современная трасса вокруг Минска, которую открыли в 2015 году. Еще до того как Лукашенко разрезал красную ленточку, корреспондент «КП» проехал по новой трассе и посмотрел, насколько она удобна.

В минской грязи застрял военный тягач супервысокой проходимости. Фото: abw.by.

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