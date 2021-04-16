Два года домашней «химии»: огласили приговор за наркотики Тиме Белорусских и его другу

Огласили приговор музыканту Тиме Белорусских Фото: Павел МАРТИНЧИК

16 апреля прошел суд по делу о незаконном обороте наркотиков в отношении Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) и его приятеля Антона Кривецкого. Гособвинитель запросил для Тимофея два года домашней «химии», для Антона - два с половиной.

Адвокат Тимофея акцентировала внимание на том, что на иждивении у Тимы находится пятилетняя дочь и жена, у которой проблемы со здоровьем. В последнем слове Тима Белорусских сказал, что каждый день думает о своей дочери и хочет «показать свою отцовскую любовь ей максимально».

— Прошу прощения и у близких, и у поклонников, они переживали и не понимали, что происходит. Изменилось мое отношение к здоровью: я занимаюсь спортом, почти не пью алкоголь, много читаю.

Адвокат Тимофея Мария Колесова-Гудилина подчеркнула, что подзащитный признал свою вину. Говоря о творчестве, упомянула, что Тима выступал на "Славянском базаре", а так же он в своих песнях сможет доносить мысль о том, что употреблять наркотики недопустимо. Адвокат Антона Кривецкого, характеризуя своего подзащитного, назвала его добрым, воспитанным и достойным человеком:

— Все это время он переживал не только за себя, а за то, какие страдания он причинил своим родителям. Он из очень хорошей семьи, — сказала адвокат Кривецкого. Она акцентировала внимание на том, что ее подзащитный не пытался избежать уголовного наказания.

В итоге суд назначил Тимофею Морозову два года домашней «химии», Антону Кривецкому - такое же наказание.