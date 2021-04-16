Депутаты одобрили упразднение частных адвокатских бюро в Беларуси

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Палата представителей Беларуси 16 апреля рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности».

Депутаты одобрили поправки в законодательстве, которые предусматривают ликвидацию частных адвокатских бюро, а также упраздняют индивидуальную деятельность адвокатов. Об этом сообщили в Telegram-канале Палаты представителей.

Такие специалисты смогут работать только в юридических консультациях. Ожидается, что так будут достигнуты равные условия деятельности для всех адвокатов, укрепится их единый статус, а юридические услуги будут оказываться на должном уровне.

У адвокатов, работающих индивидуально или в бюро, будет возможность перейти в юридические консультации для продолжения своей деятельности.

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