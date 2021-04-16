Зеленский: «Белорусы заслуживают другого настоящего и будущего»/

Отвечая на вопрос о том, какие европейские страны лучше всего понимают Украину, Зеленский назвал в их числе и Беларусь. По его словам, белорусы хорошо относятся к украинцам и часто посещают Украину. К слову, украинский президент считает, что Беларусь достойна не только лучшего будущего, но и также настоящего:

- Я думаю, нас прекрасно понимает Беларусь. Знаю, как они очень хорошо к нам относятся. Как молодежь к нам относится: они приезжают, они очень любят нас. Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Украина не признала итоги президентских выборов в Беларуси. Более того, страна даже приостановила все политические контакты с официальным Минском.

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