Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею изменили меру пресечения. Фото: Telegram / viktarbabarykaofficial

Адвокату Илье Салею из штаба Виктора Бабарико 16 апреля изменили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе команды Бабарико.

«С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог. Илья остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда», – рассказали подробности в пресс-службе.

Там уточнили, что теперь адвокат может свободно передвигаться по Беларуси и работать. До этого момента он долгие месяцы находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Ему было разрешено встречаться только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.

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