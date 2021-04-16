Глава Минздрава рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V». Фото: Telegram / minzdravbelarus
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 16 апреля привился от коронавируса вакциной «Спутник V», которую выпустили на предприятии «Белмедпрепараты», и рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава.
– Самочувствие нормальное, как после любой другой прививки, – заявил Пиневич.
Кроме того, сегодня вакцинировался и генеральный директор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев. По его словам, у него тоже «самочувствие нормальное, работоспособность как обычно – очень активная».
Тем временем глава Минздрава назвал вакцину «Спутник V» идеальной в соотношении качества, безопасности и цены.
– Мы крайне довольны опытом работы с российскими друзьями, потому что вакцина «Спутник V» – идеальна в соотношении качества, безопасности и ценового параметра по сравнению с теми, что сейчас представлены на рынках, – высказал мнение министр.
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