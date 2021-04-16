Лукашенко назначил Анатолия Васильева заместителем председателя Следственного комитета

Дворей Независимости. Фото: БЕЛТА

Анатолий Васильев назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета. Такой указ 16 апреля подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее этот пост занимал Андрей Смаль. Теперь он освобожден от этой должности.

Напомним, что недавно у Следственного комитета сменился и руководитель.11 марта возглавлявший тогда СК Иван Носкевич, который занимал этот пост с 2015 года, был отправлен в отставку. Главой Следственного комитета вместо него стал 50-летний Дмитрий Гора, до этого полтора года он был заместителем генерального прокурора.

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