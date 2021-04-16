Эксперты ВОЗ предупредили, что скорость распространения COVID-19 скоро достигнет рекордного показателя за всю пандемию

Эксперты ВОЗ предупредили, что скорость распространения COVID-19 скоро достигнет рекордного. Фото: pixabay

Скорость распространения коронавируса в мире близка к самому высокому показателю за все время пандемии. Такое заявление сделал на брифинге 16 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

– По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию, – отметил глава ВОЗ, его цитирует агентство «РИА Новости».

Он добавил, что в ряде стран, в которых ранее коронавирус распространялся не так быстро, теперь наблюдается рост заражений.

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