В Беларуси будут снимать патриотические фильмы и кинолетописи. Лукашенко подписал указ о развитии кинематографии

В Беларуси будут снимать патриотические фильмы и кинолетописи Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Указ «О развитии кинематографии» и распоряжение о поддержке киностудии «Беларусьфильм» подписал 16 апреля Александр Лукашенко. Меры, прописанные в документах, направлены на поддержку кинопроизводства в Беларуси. В новом указе оговариваются моменты по финансированию отечественной кинематографии, сообщает пресс-служба президента.

Указ предусматривает субсидирование - новую форму финансовой поддержки кинопроизводителей. Она должна стимулировать снимать национальные и патриотические фильмы.

Также можно ожидать появления «кинолетописей, что будет способствовать формированию киноархива важных государственных и исторических событий». На это тоже предполагается выделять государственную финансовую помощь.

Кроме того, чтобы развивать современное кино и выявлять молодые таланты в кинематографии, предполагается финансировать выпуск киноальманахов студенческих фильмов.

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