Видеофакт. Мужчина знал, что ему прислали посылку мошенники, но все же выкупил ее на почте. И вот зачем

Вот что получил Руслан из Барановичей в посылке, за доставку которой заплатил 39,90 рублей. Мужчина выкупил посылку от мошенников, чтобы предупредить других людей. Фото: кадр из видео.

Житель Барановичей Руслан опубликовал в своем видеоблоге ролик с распаковкой посылки от мошенников и рассказал историю обмана с самого начала.

-Пару дней назад моей жене поступил интересный звонок на телефон. «Добрый день, вы покупали что-нибудь в интернет-магазине?». Любой когда-нибудь покупал в интернет-магазине какие-то вещи, конечно, она ответила «да».

Девушка с приятным голосом сообщила супруге Руслана, что интернет-магазин провел лотерею, и та стала победителем – выиграла золотую цепочку и сертификат на приобретение в магазине товаров на 360 рублей. И сертификат, и цепочка придут в посылке по почте, объяснила девушка. На просьбу уточнить, какой магазин проводил лотерею, замялась и ответила, что все будет указано в сертификате.

Супруги сразу поняли, что это довольно распространенная схема мошенничества, но Руслан решил получить посылку и снять на видео момент ее распаковки.

За посылку наложенным платежом Руслану пришлось заплатить 39 рублей 90 копеек. Сотрудница почты сказала, что от ИП, указанного в качестве отправителя, идет очень много посылок. В небольшой коробочке оказались плотно сложенные листы упаковочной бумаги и черно-белая листовка, которая якобы и является «сертификатом». При ближайшем рассмотрении это оказалась просто рекламная листовка с перечнем товаров, которые можно заказать в магазине и их стоимостью. Цепочки в коробочке не было. Ее предлагалось заказать после получения «сертификата».

-За что мы заплатили деньги? За рекламу! – возмущается Руслан. – Причем предприниматель даже не удосужился исправить ошибки в «сертификате».

Мужчина вернулся на почту и сказал сотрудникам, чтобы они предупреждали людей, которые придут получать такие посылки, что это мошенничество.

- Но вряд ли работники почты будут действовать в ваших интересах,- рассуждает он. - Потому что его главная задача, чтобы посылочки получали все вовремя.

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