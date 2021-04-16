Если эти мужчины делали вам массаж, проверьте ваши деньги и ценности! В Ляхах они украли у пенсионеров 6000 рублей и $700

Если этот человек делал вам массаж, проверьте свои деньги и ценности! Фото: Кадр из видео МВД.

Милиция бьет тревогу: в последнее время участились случаи, когда воры представляются медицинскими работниками, в частности, массажистами. Под этим предлогом они проникают в дома к пенсионерам и крадут их сбережения.

Последний такой случай зарегистрирован 14 апреля. Пенсионерка из деревня Ляхи Несвижского района позвонила в милицию и рассказала, что к ней в дом зашли незнакомцы. Сказали, что медицинские работники и предложили сделать ее мужу массаж. Пенсионеры согласились. Когда «массажисты» ушли, оказалось, что из кошелька хозяйки исчезли 6000 рублей и 700 долларов.

Чтобы поймать лже-массажистов, милиция ввела план «Перехват». В течение часа задержали машину, в которой находились злоумышленники. Похищенное было при них.

Мужчина вместе с подельником предлагал пенсионерам сделать лечебный массаж и обворовывал их. Фото: Кадр из видео МВД.

-Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере. Фигуранты водворены в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в республике, - рассказал ВРИОД начальника УУР УВД Минщины Вячеслав Новицкий.

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