Российский премьер Мишустин привез в Минск план об интеграции налоговых систем. Фото: пресс-служба президента

Во время встречи 16 апреля в Минске с Александром Лукашенко премьер-министр России Михаил Мишустин предложил белорусской стороне ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере. Конечная цель - интегрировать налоговые системы двух государств "без какого-либо поглощения".

Лукашенко напомнил о беседе с президентом России, который говорил о наработках и привел слова Владимира Путина:

- Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Беларуси, - цитирует пресс-служба президента. - Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно. - Бесплатно.

Лукашенко поблагодарил Мишустина за то, что он прибыл в Минск, «чтобы рассмотреть одну из важнейших наших проблем. В то же время отметил, что это - лишь одна из проблем. Лукашенко считает, что "времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют".

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