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Общество16 апреля 2021 19:26

Ученые натренировали 9 собак, чтобы они вынюхивали коронавирус. Вот как это работает

Собак предполагается использовать в публичных местах и во время мероприятий, чтобы проверять наличие ковида
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Ученые выяснили, что собак можно "натаскать" на COVID-19.

Ученые выяснили, что собак можно "натаскать" на COVID-19.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Пенсильвании ученые натренировали несколько собак для определения COVID-19 по запаху. Как это работает, рассказывает ММ.

Исследователи составили специальную программу для тренировки собак. Животным предлагали футболки, которые носили люди с позитивными и негативными результатами теста на ковид и люди, которые получили вакцину.

Тренировки прошли 9 собак. Экзамен они сдавали, обнюхивая образцы мочи здоровых людей и людей, инфицированных ковидом. Точность, с которой собаки определили зараженные образцы, составила 96 процентов.

Ученые предполагают продолжить тренировки, чтобы снизить у собак количество ошибок. Натренированные собаки, предположительно, будут применяться для контроля эпидбезопасности в обществе.

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