Макей встретился с послами Германии и Франции. Стороны по-разному рассказали о разговоре

Глава МИД Беларуси встретился с послами Германии и Франции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министр иностранных дел Беларуси 16 апреля встретился с послами Германии и Франции в республике. Глава МИД Владимир Макей рассказал Манфреду Хутереру и Николя де Лакосту, послам Германии и Франции в Беларуси соответственно, о ходе конституционного процесса, который идет в стране, и о других вопросах развития ситуации внутри республики.

- Подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами, - так информацию подал МИД.

На официальных страницах посольств Германии и Франции в Беларуси также появилась информация о прошедшей встрече - с одинаковым текстом. В сообщении отмечается, что встреча прошла в конструктивном русле, в то же время «стороны затронули тему политической ситуации в Беларуси».

В частности, главы дипмиссий «выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси». В посольствах конкретизировали: нормализация отношений невозможна, «пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные». И еще одно условие, о котором сказали дипломаты, - это «широкий всесторонний политический диалог и, как итог, новые президентские выборы». Такова позиция Евросоюза, отмечается в сообщении.

Напомним, Евросоюз продлил санкции для Беларуси на год. Ограничения касаются 88 официальных лиц и бизнесменов.