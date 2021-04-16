Парфюмер рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Аносмию, которую вызывает ковид, можно вылечить аромамаслами, считает парфюмер. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Специалист-парфюмер, которая сама перенесла потерю обоняния после перенесенного ковида, поделилась рецептами, как это сделать. Мэри Фурс предлагает воспользоваться эфирными маслами, рассказывает Минск-Новости.

Если вас настигла гипосмия (ухудшение обоняния) или аносминя (полная его потеря), не стоит ждать, пока все восстановится само, нужно активно заняться «починкой» способности ощущать запахи. Иначе к вам незаметно могут подкрасться снижение либидо, импотенция и депрессия.

Самое эффективное эфирное масло при восстановлении обоняния – масло базилика. Мэри Фурс советует капать масло на ладони, растирать и периодически вдыхать аромат. Можно закапать в нос аромакоктейль из 10 капель масла жожоба, 4-5 капель масла чайного дерева и 3-4 капель масла базилика. Это нужно 3-5 раз в день закапывать в каждую ноздрю. Можно тренировать рецепторы: по очереди вдыхать запахи розы, гвоздики, базилика и эвкалипта. Вдыхать один аромат нужно 15 секунд, а к следующему переходить после 10-секундного перерыва.

Если у вас есть аромадиффузор, парфюмер посоветовала очищать воздух в доме маслами апельсина, можжевельника и все того же базилика.

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