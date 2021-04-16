Вы видели Владимира Саранчука? Мужчина выписался из больницы и пропал

Если вы что-то знаете о судьбе пропавшего мужчины, позвоните в милицию.

Загадочная история случилась с 46-летним жителем Борисова Владимиром Саранчуком. Он проходил лечение в Борисовской центральной районной больнице №1. Когда лечение было окончено, мужчину выписали из больницы, и он бесследно исчез. Владимир Саранчук не появился дома, и о его судьбе ничего не известно.

Владимир Саранчук выглядит на 45 лет, его рост 165-170 см, это мужчина среднего телосложения с овальным лицом и зелеными глазами, короткими русыми волосами с проседью. У пропавшего есть особая примета: на левом предплечье татуировка, на которой изображены меч, змея и надпись ВДВ. Когда он ушел из больницы, был в черной кофте, бежевых штанах, черных ботинках.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, сообщить в Борисовское РУВД по телефонам: 80296132521, 80293239629, или 102.

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