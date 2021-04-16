«Белавиа» добавила еще один рейс в Москву - с дешевыми билетами

«Белавиа» добавила еще один рейс в Москву Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Национальная авиакомпания «Белавиа» вечером 16 апреля сообщила о том, что из Минска в Москву добавится еще один рейс. Произойдет это с 24 апреля. Белорусский лайнер будет прилетать в международный аэропорт «Жуковский», расположенный на юго-востоке от Москвы.

Пока рейсы возобновляются с еженедельной периодичностью. Самолет будет вылетать из Минска по субботам в 18.05. Из российской столицы - в 20.05. Полет будет длиться 1 час 25 минут, сообщает авиаперевозчик на своей странице в Фейсбуке.

Билеты на новый рейс уже появились в продаже и стоят они почти в два раза дешевле, чем полеты в другие аэропорты Москвы, - от 456 рублей. Причем, в стоимость включены и ручная кладь, и багаж до 23 кг.

В «Белавиа» посоветовали перед покупкой билетов узнать об ограничениях на въезд и выезд из-за эпидемиологической обстановки. Также в авиакомпании напомнили, что рейсы в Москву в аэропорт «Домодедово» возобновили 30 сентября 2020 года. С тех пор число рейсов возрастало и сейчас улететь в Москву можно ежедневно, однако билеты пользуются большим спросом - как правило, их разбирают заранее.