Парень поджег пожилую односельчанку и ее дом – вот чего он добивался

Молодой мужчина поджег дом соседки-пенсионерки и саму соседку - требовал денег. Фото: СК.

В Россонском районе Следственный комитет завершил расследование дела о разбое, сопряженном с умышленным уничтожением и повреждением имущества. Фигурант дела – 22-летний мужчина, потерпевшая – 72-летняя его односельчанка.

Дикая история произошла еще 2 января. Молодой человек вломился в дом к пенсионерке, выставив оконную раму на веранде и несколько раз ударил ее, требуя деньги. Женщина отдала ему 453 рубля. Налетчик ушел, но вскоре вернулся и начал требовать еще денег. Ничего не получив, мужчина облил одежду пенсионерки смесью бензина и минерального масла, плеснул горючую жидкость и на мебель, а потом поджег на женщине одежду.

Женщину спас сосед, который прибежал на крики о помощи и помог потушить огонь. Злоумышленника задержали в тот же день, хотя он пытался скрыться.

-По результатам расследования 22-летнему парню предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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