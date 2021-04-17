Премьер-министр Беларуси Роман Головченко: «Необходимо выходить на нормальный, доковидный режим транспортного сообщения с Россией»

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Во время встречи глав правительств Беларуси и России, которая прошла 16 апреля в расширенном составе, обсуждался целый ряд вопросов двусторонних отношений.

Белорусский премьер Роман Головченко отметил, что медленные темпы восстановления режима свободного движения через белорусско-российскую границу является существенным сдерживающим фактором экономического сотрудничества и развития.

- Необходимо выходить на нормальный, доковидный режим транспортного сообщения. Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях. Это придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества, - цитирует слова главы белорусского правительства БелТА.

Вместе с тем Роман Головченко отметил, что подходить к этому вопросу следует осторожно - «с учетом обстановки в сфере ситуации с вирусом и санитарно-эпидемиологических мер».

Напомним, что уже с 30 апреля между Минском и Москвой активизируется железнодорожное сообщение - пойдут скоростные российские поезда «Ласточки». Добраться до столицы России можно будет менее, чем за 7 часов.

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