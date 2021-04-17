17 апреля в Беларуси - республиканский субботник. Куда пойдут средства от мероприятия

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17 апреля в стране проходит традиционный весенний субботник. Мероприятие носит республиканский характер, его участники будут благоустраивать и приводить в надлежащее состояние территории населенных пунктов, объекты историко-культурной ценности, мемориальные комплексы.

Сообщается, что 50% собранных в рамках субботника средств будут переведены в адрес Министерства здравоохранения и пойдут на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Будет закуплено оборудование для оказания всех видов - плановой и экстренной - медпомощи. Помимо этого, определенная сумму будет потрачен на покупку вакцины от COVID-19.

Вторую половину вырученных средств будет направлена Мингорисполком и облисполкомы. Администрации по своему усмотрению потратят их на ремонт и восстановление мемориальных комплексов, места боевой славы времен Великой Отечественной войны.

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