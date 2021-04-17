Фотофакт: Александр Лукашенко с сыновьями трудится на субботнике

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Как мы уже писали, 17 апреля в Беларуси проходит республиканский субботник. Участие в мероприятии традиционно принимает и Александр Лукашенко. В близком к пресс-службе президента телеграм-канале Пул Первого уже опубликовано несколько снимков. Сообщается, что Александр Лукашенко высаживает деревья на своей малой родине - в Александрии.

-Результат на берегу Днепра летом порадует всех гостей музыкального фестиваля, - пишет Пул Первого.

Кроме этого, размещены несколько снимков: на них Александр Лукашенко занимается саженцами в компании своих сыновей – Виктора и Николая.

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