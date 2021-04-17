Субботник в разгаре: вот где работали министры и чиновники

Фото: телеграм-канал Минтруда и соцзащиты

17 апреля в Беларуси проводится республиканский субботник. Участие в этом традиционном весеннем мероприятии принимают белорусские чиновники. Президент Беларуси Александр Лукашенко трудился на своей малой родине - в Александрии. Вместе с сыновьями он высаживал деревья.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, работал на стройке нового здания МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В частности, Пиневич и заместитель министра-главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко трудился на 8-й этаже - им были поручены работы по монтажу потолков.

Отдельно сообщается: «со всеми участниками субботника был проведен инструктаж по технике безопасности».

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич тоже работает в Минске - она убирает на территории мемориального комплекса «Масюковщина», здесь в годы Великой Отечественной войны находилась центральная стационарная часть Масюковщинского концентрационного лагеря смерти. Первый зам Костевич - Андрей Лобович - на Кальварийском кладбище, где он и сотрудники ведомства занимаются уборкой мест воинских захоронений. Госсекретать Совета безопасности Александр Вольфович работает на территории мемориального комплекса «Тростенец».

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