12 мая в Минске начинают отключать горячую воду. Опубликован список адресов.

Начинается пора кастрюлек и тазиков Фото: Павел МАРТИНЧИК

12 мая в Минске стартует период проведения плановых испытаний тепловых сетей. Как сообщает Минскэкэнерго, в этом году воду будут отключать меньше, чем на две недели.

- В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток, - говорится в сообщении организации.

Горячую воду будут отключать фактически по всему городу: испытания будут проводиться и центре, и в спальных районах столицы.

Конкретный список адресов - вот здесь, на сайте Минскэнерго.

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