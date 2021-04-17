В Белавии рассказали, по каким направлениям вновь продлена приостановка полетов

До 30 октября не будут осуществляться рейсы в Женеву Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Авиакомпания Белавиа на своем официальном сайте разместила актуальную информацию о продлении приостановки полетов по рядов направлений. Так сообщается, что до 30 апреля самолеты Белавиа не будут летать в Ашхабад и Будапешт, рейсы в Алтматы приостановлены до середины мая - как минимум до 16 числа. До 30 октября не будут осуществляться рейсы в Женеву.

Вместе с тем, напомним и о хорошей новости: уже с 24 апреля Белавиа начинает полетную программу в Москву. Летать самолеты будут в международный аэропорт «Жуковский», который находится на юго-востоке от столицы России. Рейсы пока планируют возобновить с еженедельной периодичностью.

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Продажа билетов на «Ласточку» уже стартовала. И вот сколько они будут стоить.