Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2021 года: 1 тысяча 384 новых случаев COVID-19 за сутки и десять смертей

Всего в Беларуси с подтвержденным COVID умерли 2413 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения Беларуси в своем официальном телеграм-канале опубликовало актуальную статистику заболеваемости коронавирусом в республике.

За сутки зарегистрировано 1384 новых случаев заболеваемости COVID-19. Количество выписанных пациентов - больше: 1401 человек. Увы, без летальных случаев не обошлось: по данным Минздрава за сутки скончались 10 пациентов. За все время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 2413 человек.

С начала пандемии в республике было зафиксировано 342 923 случая коронавируса, выздоровели – 333 373 пациента.

Всего было сделано 5 647 213 тестов, за последние сутки - 19 379.

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