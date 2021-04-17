Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в воскресенье, 18 апреля

18 апреля прогнозируется дождливая погода Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Белгидромете рассказали о том, что подготовила небесная канцелярия жителям Беларуси. Как сообщается, в воскресенье, 18 апреля, будет достаточно тепло: воздух прогреется до плюс 17 градусов. Будет облачно с прояснениями, но вот без дождей не обойдется. Ночью их прогнозируют на большей части территории страны, днем кратковременным дожди ожидаются местами. Не исключен туман - в ночные и утренние часы в некоторых районах. Ветер слабый и умеренный, северо-восточного направления.

Температура воздуха ночью - от 2 до 8 градусов выше нуля, в дневные часы столбик термометра будет находиться в пределах от 11 до 17 градусов тепла.

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17 апреля в Беларуси проводится республиканский субботник. Участие в этом традиционном весеннем мероприятии принимают белорусские чиновники. Президент Беларуси Александр Лукашенко трудился на своей малой родине - в Александрии.

А вот тут про то, где работали на субботники некоторые министры и чиновники.