«Сгорела буквально за три недели»: умерла сестра Валерия Цепкало

Фото: инстаграм Валерия Цепкало

Трагедия произошла в семье Валерия Цепкало - умерла его младшая сестра Вита

«Сегодня не стало Виты, моей сестры. Она умерла в госпитале в Твери, «сгорела» буквально за три недели», - написал Валерий Цепкало в своем аккаунте в инстаграм.

Он также рассказал о том, что в свое время его очень удивил выбор профессии - Вита захотела быть учительницей младших классов. Сам политик к тому времени уже отслужил в армии и закончил первый курс МГИМО.

« Зачем? - спросил я! Ведь они зарабатывают очень мало... Во-первых, - ответила она, - я очень люблю детей, особенно маленьких, когда они только начинают воспринимать мир. А во-вторых: ...ведь кто-то должен!».

К сожалению, поехать на похороны в Россию Валерий Цепкало не сможет.

«Вита, наша дорогая, ты слишком рано ушла, но оставила яркий след в наших сердцах, добрую память твоих учеников в школе, их родителей и близких. Спасибо тебе за все! Спи спокойно, наша родная!» - написал Валерий Цепкало

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