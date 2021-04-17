Александр Лукашенко рассказал о том, будет ли он прививаться от коронавируса

Фото: БелТА

17 апреля в Беларуси проводится субботник.

Александр Лукашенко вместе с сыновьями трудился на малой родине - в Александрии. После мероприятия, он, как пишет БелТА, пообщался с журналистами. Речь зашла о заболеваемости коронавирусом в Беларуси, в том числе и об увеличении числа заболевших.

- Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья, волна. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич (глава Минздрава – Авт.) сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем, - сказал президент.

Он констатировал, что текущая ситуация с заболеваемостью СOVID -19 контролируемая. Высказался Александр Лукашенко и о вакцинации.

- Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, - это точно, - сказал он.

Также Александр Лукашенко рассказал, что пока не планирует прививаться от COVID-19: как показали результаты недавно проведенных анализов в крови у него еще достаточное количество антител после ранее перенесенного коронавируса. Президент также отметил, что ранее никогда не вакцинировался и от гриппа.

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17 апреля в Беларуси проводится республиканский субботник. Участие в этом традиционном весеннем мероприятии принимают белорусские чиновники. Кто-то работал на стройке, кто-то - убирал мемориалы (вот тут про это)