Александр Лукашенко рассказал о том, будет ли он прививаться от коронавируса

Фото: БелТА
17 апреля в Беларуси проводится субботник.
Александр Лукашенко вместе с сыновьями трудился на малой родине - в Александрии. После мероприятия, он, как пишет БелТА, пообщался с журналистами. Речь зашла о заболеваемости коронавирусом в Беларуси, в том числе и об увеличении числа заболевших.
- Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья, волна. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич (глава Минздрава – Авт.) сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем, - сказал президент.
Он констатировал, что текущая ситуация с заболеваемостью СOVID -19 контролируемая. Высказался Александр Лукашенко и о вакцинации.
Также Александр Лукашенко рассказал, что пока не планирует прививаться от COVID-19: как показали результаты недавно проведенных анализов в крови у него еще достаточное количество антител после ранее перенесенного коронавируса. Президент также отметил, что ранее никогда не вакцинировался и от гриппа.
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17 апреля в Беларуси проводится республиканский субботник. Участие в этом традиционном весеннем мероприятии принимают белорусские чиновники. Кто-то работал на стройке, кто-то - убирал мемориалы (вот тут про это)