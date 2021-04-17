В правительстве подсчитали, сколько средств принес республиканский субботник

Фото: БелТА

17 апреля в Беларуси проводился республиканский субботник, участие в нем принял Александр Лукашенко, он вместе с сыновьями трудился на малой родине - в Александрии. Работали и министры, и чиновники различных ведомств. Всего же в мероприятиях традиционного субботника приняли участие около 2,3 миллиона человек. Такую предварительную цифру назвал вице-премьер Беларуси Александр Субботин

- Более 2,3 миллиона людей задействовано в субботнике. По предварительным данным, собрано свыше 9 миллионов рублей, - цитирует БелТа слова заместителя премьер-министра.

К слову, как мы писали ранее, в этом году собранные средства решили направить на две основные задачи.50% собранных в рамках субботника средств будут переведены в адрес Министерства здравоохранения и пойдут на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Будет закуплено оборудование для оказания всех видов - плановой и экстренной - медпомощи. Помимо этого, определенная сумму будет потрачен на покупку вакцины от COVID-19.

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