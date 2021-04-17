Лукашенко анонсировал “самое принципиальное свое решение”: “Даже если меня не будет – у них ничего не получится”.

17 апреля Александр Лукашенко принял участие в субботнике – сажал деревья в Александрии. После этого он пообщался с журналистами своего пула. Вот что он сказал:

- В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем и я его озвучу. Это будет одно их принципиальных моих решений за четверть века президенства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет – но я так по народному говорю, “только через мой труп” – даже если меня не будет – у них ничего не получится. Я принял это решение/ Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента.

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