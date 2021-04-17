Лукашенко о документальном фильме «Манкурты»: «Мне зашло только со второго раза».

17 апреля Александр Лукашенко принял участие в субботнике – сажал деревья в Александрии. После этого он пообщался с журналистами своего пула. В частности, прокомментировал фильм «Манкурты». Он сказал, что не смотрел фильм непосредственно в момент его выхода, потому как изложенные в нем факты знал до этого, притом еще глубже.

- Потому что мы не все могли показать, идет следствие. Очень многие люди, прямо скажу, под контролем. Мы их видим. Рано все раскрывать. Но когда начали меня спрашивать: смотрел - не смотрел, думаю, надо посмотреть, - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о своих впечатлениях, Президент высказал мнение, что фильм сделан для людей, которые быстро схватывают и в теме.

- Два раза смотрел потом, чтобы понять, как наши люди, обычные, воспримут. И вот со второго раза, как у молодежи принято говорить, заходит. Фильм сделан добротно, очень качественно, на уровне выше среднего. Молодцы вы, что потом дали комментарий по отдельным моментам.

Напомним, документальный фильм «Манкурты» вышел на государственном телеканале ОНТ неделю назад. Создатели фильма утверждают, что осенью 2020-го в КГБ выявили «предателя», который намеревался передать за границу секретные данные. Им оказался подполковник Алексей Хралович. Его задержали и задействовали в оперативной игре с политэмигрантами. Также в фильме утверждается, что аудиозаписи нескольких чиновников и приближенных к власти людей, которые в прошлом году были опубликованы, – это постановка («следственный эксперимент»), а Хралович якобы от этом не знал. Используя подполковника, КГБ пытался раскрыть пути эвакуации из Беларуси людей, которым грозил арест. Мужчина вел переговоры о своем отъезде, в итоге задержали группу людей, которая должна была ему помочь.

Кроме того, в фильме говорится об аресте капитана Дениса Урада, который дежурил в Генштабе и сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны, затем послал его одному из популярных Telegram-каналов.

И Ураду, и Храловичу грозят длительные сроки заключения.

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