Во время субботника Лукашенко поднял с земли белого шпица и положил его на стол. Кадр телеканала "Беларусь 1".

17 апреля Александр Лукашенко принял участие в субботнике – сажал деревья в Александрии.

- Копысь знаменита тем, что с нее начали модернизацию поселков городского типа, - Лукашенко рассказывает сопровождающей его женщине историю поселка. – По этому образцу в стране должны модернизировать поселки. Ты этого не знала? А вот там церковь. Она была плохенькая, я там несколько раз ходил, когда малышом был – просто посмотреть. Но когда стал президентом, я ее модернизировал. В общем, сделали поселок городского типа будущего. Но не просто там, знаешь - сейчас, подожди, - прервался президент и в этот момент поднял с земли белого шпица и положил его на стол, который стоял рядом. Судя по кадрам, чуть ранее на этом столе участники субботника расписывались в книге за инструктаж по технике безопасности. После чего президент Беларуси продолжил свой рассказал, а шпиц продолжил бродить по столу.

Во время субботника Лукашенко поднял с земли белого шпица и положил его на стол. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Во время субботника Лукашенко поднял с земли белого шпица и положил его на стол. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Во время субботника Лукашенко поднял с земли белого шпица и положил его на стол. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Белый шпиц по кличке Умка часто появляется в кадре вместе с Александром Лукашенко. Так, вместе с Умкой тот посещал Трофимову криницу в Александрии и сажал лес на субботнике. А в конце прошлого года эта собака гуляла по обеденному столу в доме Лукашенко прямо во время ужина.

Российская журналистка выложила фото ужина со старшим и младшим Лукашенко и их собакой. Фото: instagram.com/nailya_askerzade/.

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