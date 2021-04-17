Милота дня: стюардесса “Белавиа” укачивает ребенка пассажирки. Кадр из видео ролика TUT.BY.

Это милое видео прислала в редакцию портала TUT.BY читательница. Алиса летела 17 апреля рейсом Минск — Кипр авиакомпании «Белавиа».

— Мама малыша, который очень-очень плакал, ушла в туалет. И стюардесса решила помочь. Зовут девушку Злата Берг — заметила ее имя на бейджике на груди, — рассказала девушка.

Она отметила, что в самолете были и другие пассажиры с детьми, но никто не успел ничего предпринять: стюардесса взяла ребенка на руки и стала укачивать — малыш сразу успокоился.

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