Новые подробности подготовки военного мятежа в Беларуси: переворот планировали на 9 мая, участвовать должны были украинские националисты.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о том, что на него и его сыновей готовили покушение. К операции причастны известный белорусский политолог Александр Федута, лидер оппозиционнной партии БНФ Григорий Костусев и белорусский адвокат с американским паспортом Юрий Зенкович. Сразу после этого на телеканале ОНТ вышел сюжет с подробностями.

«Группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. А еще – захват главных зданий страны. Фактически мятеж – с применением силы и не считая жертвы, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать, как финансировался госпереворот» - сказано в анонсе сюжета.

Также некоторые подробности сообщила и ФСБ России. Спецслужба заявила, что именно она занималась задержаниями Федуты и Зенькевича в Москве.

ФСБ РФ совместно с КГБ РБ в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрия Зянковича и гражданина РБ Александра Федуты планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», - сообщили в ФСБ.

Там отметили что «по информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси. По прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов.

- В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах, - сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, конечной целью являлось изменение конституционного строя Беларуси с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом, по данным спецслужб, Зянкович планировал стать «куратором» парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой.

В ФСБ подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая»

- Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам, - добавили в ЦОС.

Напомним, 14 апреля стало известно, что в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он находится в Минске в СИЗО КГБ. Супруга сообщила, что Зенковича буквально выкрали из отеля, в котором он находился. У адвоката Юрия Зенковича два гражданства – белорусское и американское. В Беларуси Зенкович состоял в партии БНФ. В США он уехал в середине 2000-х и уже там начал строить юридическую карьеру. По информации издания «Наша нiва», Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе и лето 2020-го года вместе с супругой проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа был осужден на 10 суток.

Накануне, 12 апреля, в Москве исчез белорусский политолог Александр Федута.

Больше суток он не выходит на связь, жена отправляется на поиски. Через сутки В КГБ подтвердили информацию о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты. Григорий Костусев был задержан в Шклове вечером 12 апреля. Он был задержан в качестве подозреваемого по статье 342 Уголовного кодекса - Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Александр Федута - это белорусский литературовед, политтехнолог, публицист. С 1991 по 1994 год был первым секретарем ЦК Союза молодежи Беларуси. В 1994-м был в составе первой команды Александра Лукашенко, работал в Администрации президента, затем уволился, как он объяснял - в знак протеста после проявлений цензуры в прессе. Активно участвовал в качестве политтехнолога в ряде избирательных кампаний в России и Украине. В 2010-м работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. После разгона «площади» попал в СИЗО КГБ, был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

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