“Заговорщикам” Александру Федуте и Юрию Зенковичу светит расстрел?

17 апреля Александр Лукашенко рассказал о готовящемся на него покушении. Буквально в ту же минуту, как в СМИ появилась заявление Лукашенко о готовящемся на него и его детей покушении, на государственном белорусского телеканале ОНТ вышел семиминутный сюжет с подробностями.

«Группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня. А ещё – захват главных зданий страны. Фактически мятеж – с применением силы и не считая жертвы, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать, как финансировался госпереворот» - сказано в анонсе сюжета. По версии силовиков к заговору причастны известный белорусский политолог Александр Федута, лидер оппозиционнной партии БНФ Григорий Костусев и белорусский адвокат с американским паспортом Юрий Зенкович

Также ФСБ России сообщило новые подробности подготовки военного мятежа в Беларуси: переворот планировали на 9 мая, участвовать должны были украинские националисты. Кроме этого, представители этой российской спецслужбы заявили, что в отношении Зенковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») Уголовного кодекса Беларуси.

У этой статьи есть три части – по какой именно возбуждено уголовное дело не сообщается. Первая часть предполагает до 12 лет тюрьмы, вторая – до пятнадцати лет. А третья - до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

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