Тела супругов обнаружены в частном доме в Пинском районе

Фото: Instagram СК

Мужчина убил свою жену в Пинском районе, после чего совершил суицид. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Милиция получила сообщение о том, что обнаружено тело женщины, днем 15 апреля. О находке сообщила местная жительница. По ее словам, она нашла в частном доме тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следователи составили предварительную версию произошедшего. Утром между женщиной и ее 51-летним мужем возник конфликт. Мужчина ударил супругу ножом в область шеи, она скончалась на месте. Затем он отправился в соседнюю комнату и покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.

– Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Назначены необходимые экспертные исследования, – уточнил официальный представитель управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк, его цитирует БЕЛТА.

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