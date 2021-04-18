На кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте пришла всего одна участница: в жюри объяснили, почему так произошло

На кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте пришла всего одна участница. Фото: "Вечерний Брест"

Городской отбор национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» состоялся в Бресте 16 апреля и получился не многочисленным. В Брестский ГДК, где был кастинг, пришла всего одна девушка.

По словам членов жюри, желающие, кроме нее, были, однако их отсеяли на стадии подачи заявок. Большинство девушек не подходили по главному критерию – росту не ниже 174 сантиметров, пишет «Вечерний Брест».

Также есть ограничения по возрасту: от 18 до 24 лет.

Единственной участницей кастинга «Мисс Беларусь» в Бресте стала Мария Кулешова из Кобринского района. Фото: "Вечерний Брест"

Единственной участницей кастинга «Мисс Беларусь» в Бресте стала Мария Кулешова из Кобринского района. Ее рост – 180 см, ей 20 лет. Она работает преподавателем по классу баяна/аккордеона в Киселевцах. Училась в Брестском музыкальном колледже, любит изучать иностранные языки, общение и сцену.

Читайте также:

«Мисс Беларусь» - и в брюках?!»: посмотрели, как проходит кастинг на самую красивую девушку страны

Чтобы удивить жюри «Мисс Беларусь-2020», девушки пели, танцевали, а иногда и шокировали своими увлечениями (подробности).