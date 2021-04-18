Лукашенко заявил, что Путин обсуждал с Байденом вопрос о готовящемся покушении на него спецслужбами США

Лукашенко рассказал, как Путин обсуждал с Байденом вопрос о готовящемся покушение на него спецслужбами США. Фото: president.gov.by

Владимир Путин обсуждал с Джо Байденом вопрос о покушении на Александра Лукашенко, которое готовилось спецслужбами США. Такое заявление сделал 17 апреля Лукашенко во время субботника.

По его словам, Байден не смог ответить на вопросы Путина по поводу покушения.

– Бульканье – и ни одного ответа, – охарактеризовал Лукашенко речь президента США по этому поводу, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Более того, Лукашенко утверждает, что президент России Владимир Путин сам позвонил ему и рассказал об итогах беседы с Байденом. Произошло это сразу после того, как он вернулся из Азербайджана.

Напомним, что накануне президент Беларуси заявил, что на него и его детей готовилось покушение, якобы его должны были организовать спецслужбы США. По его версии, к этому причастны также недавно задержанные оппозиционные политики Григорий Костусев и Александр Федута.

Буквально в ту же минуту, как в СМИ появилось заявление Лукашенко о готовящемся на него и его детей покушении, на государственном белорусском телеканале ОНТ вышел семиминутный сюжет с подробностями.

Читайте также:

«Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – захватить телецентр»: КГБ Беларуси рассказал подробности подготовки мятежа против Лукашенко

По версии силовиков, к заговору причастны известный белорусский политолог Александр Федута, лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и белорусский адвокат с американским паспортом Юрий Зенкович (подробности).

Новые подробности подготовки военного мятежа в Беларуси: переворот планировали на 9 мая, участвовать должны были украинские националисты

ФСБ России заявила, что именно эта спецслужба задерживала Федуту и Зенькевича, и рассказала новые подробности (подробности).

Лукашенко анонсировал “самое принципиальное свое решение”: “Даже если меня не будет – у них ничего не получится”

По словам президента Беларуси, решение будет оформлено в виде декрета президента и появится в скором времени (подробности).