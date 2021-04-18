«Заговорщики» отреагировали на показанные по ТВ кадры «обсуждения «переворота». Скриншот видео ОНТ

Бывший силовик Павел Кулаженко и ученый Александр Перепечко, которые в настоящее время живут в США, прокомментировали кадры, показанные в сюжете государственного телеканала ОНТ, посвященном якобы планируемому перевороту в Беларуси и покушению на Александра Лукашенко.

Всего в материале были представлены семь человек, его авторы утверждали, что эти люди планировали мятеж и покушение на президента Беларуси и членов его семьи.

Павел Кулаженко, комментируя записи онлайн-конференций, показанных в эфире, заявил, что там было несколько фрагментов из разных онлайн-встреч.

– Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января. Состав участников конференций также менялся. Конференции рассылались очень многим людям. На нашей дискуссионной площадке обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белоруской семье: как ускорить уход Лукашенко, – уточнил Кулаженко, его цитирует портал tut.by.

Кроме того, он подчеркнул, что эти беседы не имели ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов.

– Хотя сейчас провластные СМИ пытаются хоть как-то «натянуть сову на глобус» и оправдать похищение в России двух граждан Беларуси и доставку их в Минск, куда они в ближайшее время не собирались, – добавил экс-силовик, которого включили в число «заговорщиков».

Также он прокомментировал то, как авторы сюжета преподнесли зрителям отрывки из онлайн-дискуссий. Павел Кулаженко заявил, что там нет «ни слова правды».

– Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям, – пояснил он.

Тем временем еще один из «семерки заговорщиков», ученый Александр Перепечко отметил: его удивило, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме. Он уточнил, что видеопереговоры были регулярными, они проводятся уже в течение полугода, причем отрывки дискуссий есть в открытом доступе. Их периодически публикуют сайте geostrategy.info.

Ученый подчеркнул, что в ходе онлайн-дискуссий участники обсуждали все возможные и невозможные варианты преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси.

По словам Перепечко, на онлайн-конференциях действительно обсуждалась тема переворота в Беларуси.

– Государственный переворот – это главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием – совсем другое, – подчеркнул он, его цитирует «Радыё Свабода».

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