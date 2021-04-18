Фотофакт: Соревновательное шоу «Танковый биатлон» и реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина

Зрители получили эмоции от бешеных скоростей танков, холостой стрельбы орудий, давки машин и рева моторов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соревновательное шоу «Танковый биатлон Т-72» и реконструкцию Ржевско-Вяземской операции 1942 года устроили 17 апреля на Линии Сталина.

Впервые шоу «Танковый биатлон Т-72» прошло здесь в 2016-м, в этом году для всех пришедших, кроме основной программы, приготовили еще и бонусы.

Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Получив эмоции от бешеных скоростей танков, холостой стрельбы орудий, давки машин и рева моторов, зрители могли побывать в нескольких интерактивных зонах и попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранат, сборке-разборке оружия и других мастер-классах.

Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Реконструкцию Ржевско-Вяземской операции показали на Линии Сталина. Фото: Павел МАРТИНЧИК