Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2021 года: 1300 новых случаев COVID-19 за сутки, десять смертей

В Беларуси за сутки выявлены 1 тысяча 300 пациентов с COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Число новых случаев коронавируса, регистрируемых за сутки, в Беларуси пока находится на примерно одном уровне. Об этом свидетельствует свежая статистика Минздрава.

Так, по данным на 18 апреля, в республике за сутки выявлены 1 тысяча 300 пациентов с COVID-19 (на 17-е апреля этот показатель был 1 тысяча 384), тем временем из больниц выписаны 1 тысяча 479 пациентов.

Статистика смертности также пока прежняя – снова десять умерших пациентов за сутки.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 344 тысячи 223 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 334 тысячи 852 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 2 тысячи 423 пациента с выявленным коронавирусом.

Кроме того, специалисты продолжают делать тесты на коронавирус. за прошедшие сутки их выполнено 19 тысяч 533. Всего в республике проведено 5 миллионов 666 тысяч 746 тестов.

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